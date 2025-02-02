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Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди взрослых

First News Media20:50 - Сегодня
Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди взрослых

При совместной организации Туристического центра «Шахдаг» и Федерации зимних видов спорта состоялся Кубок Гейдара Алиева по любительскому лыжному спорту среди взрослых.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за первенство в турнире боролись 46 участников в различных возрастных категориях.

Результаты соревнования:

Женщины 18-22 лет

Валерия Дудченко - Азербайджан

Мужчины 18-22 лет

Карл-Лео Панке - Германия

Карл Маккей – Азербайджан

Женщины 23-45 лет

Анна Велиева - Азербайджан

Елена Дубенцова - Азербайджан

Ирина Титова - Россия

Мужчины 23-45 лет

Рамиз Агаев - Азербайджан

Амир Абдуллаев - Азербайджан

Алы Султанов - Россия

Женщины 46-56 лет

Туран Тагизаде - Азербайджан

Мужчины 46-56 лет

Рашад Набиев - Азербайджан

Рашад Султан - Азербайджан

Вугар Зейналов - Азербайджан

Женщины 56+ лет

Ирина Угрюмова - Россия

Наргиз Сурхаева - Азербайджан

Мужчины 56+ лет

Герхард Лутц - Австрия

Акиф Сурхаев - Азербайджан

Федерико Паоне - Италия

По итогам соревнования победители были награждены медалями и дипломами Туристического центра «Шахдаг», а также различными поощрительными подарками.

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