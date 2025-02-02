Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди взрослых
При совместной организации Туристического центра «Шахдаг» и Федерации зимних видов спорта состоялся Кубок Гейдара Алиева по любительскому лыжному спорту среди взрослых.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за первенство в турнире боролись 46 участников в различных возрастных категориях.
Результаты соревнования:
Женщины 18-22 лет
Валерия Дудченко - Азербайджан
Мужчины 18-22 лет
Карл-Лео Панке - Германия
Карл Маккей – Азербайджан
Женщины 23-45 лет
Анна Велиева - Азербайджан
Елена Дубенцова - Азербайджан
Ирина Титова - Россия
Мужчины 23-45 лет
Рамиз Агаев - Азербайджан
Амир Абдуллаев - Азербайджан
Алы Султанов - Россия
Женщины 46-56 лет
Туран Тагизаде - Азербайджан
Мужчины 46-56 лет
Рашад Набиев - Азербайджан
Рашад Султан - Азербайджан
Вугар Зейналов - Азербайджан
Женщины 56+ лет
Ирина Угрюмова - Россия
Наргиз Сурхаева - Азербайджан
Мужчины 56+ лет
Герхард Лутц - Австрия
Акиф Сурхаев - Азербайджан
Федерико Паоне - Италия
По итогам соревнования победители были награждены медалями и дипломами Туристического центра «Шахдаг», а также различными поощрительными подарками.