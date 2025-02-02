Мария Стадник объявила о завершении карьеры - ВИДЕО

Борчиха Мария Стадник, являвшаяся долгое время лидером сборной Азербайджана, официально завершила спортивную карьеру.

Как передает azerisport.com, она представляла «милли» на протяжении 17-и лет. Стадник является единственным пятикратным представителем Азербайджана на олимпийских играх и единственной четырехкратной олимпийской медалисткой нашей страны. В целом в ее активе по два серебра и две бронзы на Олимпийских играх, два золота ЧМ, 10 чемпионство Европы, а также по два золота на Евроиграх и Исламиаде.

Федерация борьбы Азербайджана благодарит Марию за ее вклад в спортивную борьбу страны и за то, что своими успехами она вдохновила многих молодых спортсменов.