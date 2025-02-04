Госагентство отреагирует на нарушение в вывеске над «Русским домом» в Баку

Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA) примет меры в рамках своих полномочий в связи с нарушением требований закона в вывеске у входа в «Русский дом» в Баку.

Об этом сообщили в ADRA в ответ на запрос Report.

Отметим, что согласно законам «О рекламе» и «О государственном языке Азербайджанской Республики», реклама на рекламных конструкциях может содержать иностранные языки наряду с азербайджанским по требованию рекламодателя. Однако текст на иностранном языке должен располагаться после текста на государственном языке и не превышать его по площади.

В вывеске над входом в «Русский дом» название данной структуры на азербайджанском языке размещено после русского языка, что является нарушением требований указанных законов.

«В рамках полномочий, предоставленных Агентству соответствующими законодательными актами, будут приняты все надлежащие меры в связи с указанным фактом нарушения требований закона», - подчеркнули в ADRA.

В ADRA добавили, что при обнаружении нарушений агентство составляет акт и выдает обязательное к исполнению предписание рекламораспространителю об устранении нарушений в течение 5 дней. Если требования не выполняются, принимаются меры по прекращению распространения рекламы.

Кроме того, ADRA принимает меры согласно Кодексу об административных правонарушениях при обнаружении признаков правонарушений в действиях рекламодателей и распространителей, а при признаках преступления информирует соответствующие органы.