Языковой скандал в парламенте: Депутата осудили за некорректное выражение

Выступление депутата Агиля Аббаса на пленарном заседании Милли Меджлиса 3 февраля вызвало общественные обсуждения.

В частности, выражение «бабские склоки» (азерб. - arvad boğuşması), использованное им в речи, когда он критиковал некоторые телепередачи, получило широкий отклик в парламенте и СМИ, сообщает baku.ws.

Председатель парламента Сахиба Гафарова раскритиковала эту фразу, заявив, что ее употребление в парламенте недопустимо.

Агиль Аббас позже пояснил, что использование этого выражения было связано с его писательскими привычками, и принес извинения. Он также отметил, что замечание спикера было справедливым.

Этот случай затронул не только вопрос конкретного выражения, но и более широкую тему чувствительности общества к языку и того, какие слова считаются приемлемыми или неприемлемыми.

Следует отметить, что в азербайджанском обществе слово arvad («жена») воспринимается неоднозначно в зависимости от контекста. С юридической точки зрения это обозначение женщины в официальном браке, однако в повседневном использовании это слово часто несет в себе негативные или устаревшие коннотации.