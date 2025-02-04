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В Ахмедлах закрыли дорогу из-за подозрительного предмета - ВИДЕО

First News Media23:40 - 04 / 02 / 2025
В Ахмедлах закрыли дорогу из-за подозрительного предмета - ВИДЕО

На автобусной остановке в Ахмедлах был обнаружен неизвестный предмет, что стало причиной закрытия дороги.

Как сообщили в МВД, сумка принадлежала школьнику.

При осмотре сумки были обнаружены блокнот и бутылка с водой.

По данным Oxu.Az, по записям в блокноте выяснилось, что сумка принадлежит ученику 7-Б класса, обучающемуся в одной из школ Хатаинского района.

На видеокадрах, зафиксированных камерами наблюдения, видно, как мальчик оставил на месте сумку, сел в автобус и покинул территорию.

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