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Генпрокурор: В 2024 году больше всего обращений было связано со строительными компаниями

First News Media13:04 - Сегодня
Генпрокурор: В 2024 году больше всего обращений было связано со строительными компаниями

Большинство обращений в Генеральную прокуратуру по вопросам частного сектора поступает от рядовых граждан.

Как сообщает Report, об этом сказал Генеральный прокурор Кямран Алиев на региональном правовом форуме LEGIS.

Он отметил, что 4613 обращений касались жалоб рядовых граждан на представителей частного сектора: «Большинство жалоб связаны со строительными компаниями. Строительные компании зачастую продают одну и ту же квартиру нескольким гражданам. Подобные жалобы тщательно расследуются Генеральной прокуратурой и по ним возбуждаются уголовные дела».

К.Алиев добавил, что 158 обращений поступило от представителей частного сектора с жалобой на госорганы: «В таких случаях органы прокуратуры активно участвуют в защите прав представителей частного сектора. 135 обращений поступило от представителей частного сектора по поводу своих сотрудников. Жалобы в основном связаны с присвоением средств сотрудниками. Кроме того, поступило 105 обращений от представителей частного сектора в отношении других представителей частного сектора, а также 451 обращение касательно жалоб работников на компании, в которых они работают. В своих обращениях они жаловались на незаконные действия руководства компаний, в которых работают».

Генпрокурор добавил, что 77 обращений поступило от государственных органов в связи с незаконными действиями компаний, работающих в частном секторе.

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