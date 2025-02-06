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Воровство на кладбищах и осквернение могил: Возможно ли решить эту проблему? - ФОТО

Фаига Мамедова10:00 - Сегодня
Воровство на кладбищах и осквернение могил: Возможно ли решить эту проблему? - ФОТО

Для многих людей посещение могил родных и близких - это традиция, которая позволяет им хранить некую связь с теми, кто покинул этот мир.

Однако, как это ни прискорбно, иногда захоронения становятся объектами вандализма. И это причиняет еще больше боли тем, кто приходит туда, чтобы почтить память своих близких.

Так, в редакцию 1news.az с жалобой на акты вандализма обратилась читательница, которая предоставила в наше распоряжение фото- и видеофакты произошедшего.

Она рассказала, что на городском кладбище «Волчьи ворота» неизвестные, несмотря на железное ограждение и калитку, беззастенчиво воруют высаженные и возложенные на могилы цветы, разбирают венки.

«Я недавно потеряла брата, он был молод, и мы часто навещаем его место упокоения, приносим цветы и венки. Сначала мы заметили следы от копыт животных на его могиле. На это нам сказали, что недалеко от кладбища люди держат скот и приводят животных на выпас прямо на кладбище», - рассказала она.

По ее словам, в годовщину смерти они снова принесли цветы и венок, но позже обнаружили, что все они разобраны, а розы буквально выдернуты по одной, как будто кто-то их специально отбирал.

«Мы выяснили, что подобное происходит и на других могилах. Это своего рода разбойные нападения на кладбище. Говорят, что эти люди воруют цветы, а затем продают их на улицах или используют в виде лепестков на свадьбах и других мероприятиях», — сказала пострадавшая.

Охранник кладбища, по ее словам, пообещал ей помочь в решении проблемы и сказал, что камеры безопасности будут установлены в ближайшее время. Однако, к сожалению, обещание так и не было выполнено, поэтому женщина обратилась в редакцию 1news.az.

Мы, в свою очередь, связались с муниципалитетом Ясамальского района, где нам заявили, что это кладбище не входит в их ведение, они не несут за него ответственности и порекомендовали направить запрос в Трест гражданского обслуживания населения, что мы и сделали.

В беседе с нами главный инженер треста Сабир Гасанов рассказал, что они осведомлены о том, что рядом с «Волчьими воротами» живут люди, содержащие скот, который часто заходит на территорию кладбища, поскольку там не везде есть ограды и ворота.

Он также отметил, что кладбище охраняется, но животные могут пройти на эту территорию с любой стороны, и охранникам не удается контролировать ситуацию полностью.

«Сам я несколько раз бывал там, но, к сожалению, предотвратить такие инциденты не представляется возможным. Наша организация уже несколько раз обращалась в правоохранительные органы, то есть, полиция, в том числе участковый, в курсе происходящего. Виновный даже был задержан, но что бы то ни было объяснить ему нереально. Как-то мы забрали его корову, но это вызвало такой скандал, что мы были вынуждены вернуть животное», — сказал Сабир Гасанов и добавил, что эта проблема существует уже несколько лет и освещалась в СМИ, но решения так и не было найдено.

С.Гасанов подчеркнул, что потерпевшие должны обратиться в полицию для расследования, поскольку следственные действия не входят в компетенцию треста.

«По поводу установки камеры могу сказать, что работник, давший такое обещание, не может решить этот вопрос самостоятельно. Пусть потерпевшая обратиться ко мне с заявлением, и мы вместе осмотрим место происшествия», — резюмировал С.Гасанов.

К сожалению, такие инциденты уже давно не редкость, но они требуют своего незамедлительного решения. Наша редакция будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий и информировать читателей.

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