Неизвестный пытался совершить кражу на платной парковке в Баку - ВИДЕО

3 февраля неизвестный проверял, заперты ли двери автомобилей на платной парковке возле Бакинского развлекательного центра.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили местные жители Oxu.аz.

Инцидент произошел около 22:00 и был зафиксирован внутренними камерами автомобиля Tesla, чья система самозащиты сработала при внешнем вмешательстве.

По мнению жителей, эти действия могут быть попыткой ограбления.

"На парковке много машин, и, несмотря на присутствие охраны и камер безопасности, действия неизвестного нас очень обеспокоили. Когда мы сообщили об этом охранникам, они сказали, что не знакомы с этим человеком", — рассказали местные жители.

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльбрус Ибрагимов отметил в комментарии Oxu.аz, что по данному факту проводится расследование.

"Полиция продолжает работы по установлению личности и задержанию этого человека", — добавил он.