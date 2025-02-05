В Агстафе военнослужащие отравились угарным газом

В Агстафе зафиксирован случай отравления угарным газом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на unikal.az, трое мужчин были госпитализированы с диагнозом "отравление угарным газом". Им была оказана первичная медицинская помощь, и на данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным источников, пострадавшие являются военнослужащими.

Инцидент произошел в съемной квартире в центре Агстафы, где проживали мужчины.

Ведется расследование по данному факту.