В Агстафе военнослужащие отравились угарным газом
В Агстафе зафиксирован случай отравления угарным газом.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на unikal.az, трое мужчин были госпитализированы с диагнозом "отравление угарным газом". Им была оказана первичная медицинская помощь, и на данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.
По данным источников, пострадавшие являются военнослужащими.
Инцидент произошел в съемной квартире в центре Агстафы, где проживали мужчины.
Ведется расследование по данному факту.
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