Возрождение традиций: Ярмарка местных производителей в Merci Baku - ФОТО - ВИДЕО

Платформа www.shoppingaz.az, объединяющая местных производителей, и уникальное пространство Merci Baku, расположенное в самом сердце Старого города, организуют совместный проект – ярмарку местных производителей.

Мероприятие состоится 16 февраля 2025 года и станет не только возможностью для дизайнеров и ремесленников представить свои изделия, но и историческим событием – возрождением традиции, начавшейся в Merci Baku в 2014 году.

С момента первой ярмарки прошло много лет, но теперь пришло время вернуть этот замечательный формат. Данное событие предоставит жителям и гостям Баку уникальную платформу для знакомства с талантом и креативностью местных мастеров. Ярмарка откроет широкие возможности для демонстрации одежды и аксессуаров, созданных с любовью и вниманием к деталям.

Посетители смогут не только приобрести эксклюзивные изделия, но и пообщаться с дизайнерами, узнать об их источниках вдохновения и историях создания каждой вещи. Это - уникальный шанс поддержать местное производство и внести вклад в развитие креативной экономики Азербайджана.

Все желающие могут принять участие в этом замечательном событии, стать частью этой традиции и поддержать талантливых дизайнеров. Ярмарка будет не просто торговой площадкой, но и пространством для мастер-классов, лекций и дискуссий об устойчивом развитии и оказании поддержки локальным производителям.

Таким образом, ярмарка местных производителей в Merci Baku станет прекрасным шансом, чтобы поддержать наших мастеров и возродить традиции.