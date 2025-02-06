В Баку отметили 33-летие дипотношений между Азербайджаном и Украиной

Посольство Украины в Баку организовало мероприятие по случаю 33-й годовщины установления дипломатических отношений с Азербайджанской Республикой.

Как сообщает 1news.az, на мероприятии с приветственной речью выступил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

«За последние три десятилетия Азербайджан и Украина создали прочный фундамент доверительных отношений и сотрудничества», - отметил в своем выступлении посол.

Дипломат поблагодарил Азербайджан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул важную роль межпарламентских миссий двух стран в укреплении сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

«Экономические связи между нашими странами продолжают развиваться. Мы также хотели бы выразить благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за очередную гуманитарную помощь Украине в размере 1 млн долларов США», - сказал дипломат.

Ю.Гусев поблагодарил Азербайджан за поддержку в гуманитарном разминировании Украины, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество в этой сфере, а также за помощь в реабилитации украинских детей, пострадавших в результате конфликта.

Замначальника управления МИД Азербайджана по Восточной Европе, Южному Кавказу, Западной и Центральной Азии Герай Мурадов, в свою очередь, рассказал о давних исторических связях между Азербайджаном и Украиной.

Председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина в Милли Меджлисе Алибала Магеррамзаде в своем выступлении отметил, что страны наладили тесные связи еще во времена АДР и УНР.

«Сегодняшнее событие лишь подтверждает глубину наших отношений, основанных на дружбе, взаимном уважении и стратегическом партнерстве. Сегодня мы продолжаем укреплять наши связи и высоко ценим дружбу между Украиной и Азербайджаном», - сказал парламентарий.

Сопредседатель украинско-азербайджанской группы дружбы в Верховной Раде Владимир Крейденко также высоко оценил уровень дружественных отношений между двумя странами.

«Уверен, что стратегическое партнерство будет развиваться, принося нашим народам еще большее процветание и стабильность», - сказал Крейденко в своем выступлении на мероприятии.