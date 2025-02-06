 ИТ-системы ОАО Azəristiliktəchizat перенесены в «Правительственное облако» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

ИТ-системы ОАО Azəristiliktəchizat перенесены в «Правительственное облако»

First News Media10:06 - Сегодня
ИТ-системы ОАО Azəristiliktəchizat перенесены в «Правительственное облако»

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева №718 от 3 июня 2019 года о создании «Правительственного облака» (G-cloud) и предоставлении «облачных» услуг.

В рамках реализации данного Указа завершен процесс миграции информационных систем и ресурсов в «Правительственное облако» для следующей государственной организации — ОАО Azəristiliktəchizat.

ОАО Azəristiliktəchizat полностью перенесло свои информационные системы и ресурсы в Бакинский дата-центр, относящийся к ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта.

ОАО Azəristiliktəchizat обеспечило высокую доступность своих критически важных систем, разместив свои информационные системы в «Правительственном облаке». Переход на «Правительственное облако» предоставил доступ к «Виртуальному серверу» - IaaS (Infrastructure-as-a-Service) и облачной услуге резервного копирования BaaS (Backup-as-a-Service).

Исполнителем проекта «Правительственное облако», реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта, является ООО AzInTelecom. В ходе реализации перехода осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в Дата-центры AzInTelecom, находящиеся в городах Баку и Евлах.

Следует отметить, что данное решение не только снижает текущие затраты государственных учреждений на информационные технологии, но и значительно повышает производительность их информационных систем. Это способствует дальнейшему повышению их безопасности, созданию стабильной и устойчивой ИТ-инфраструктуры, а также качественному предоставлению услуг с оперативной координацией и круглосуточным мониторингом.

ООО AzInTelecom является первым учреждением в Азербайджане и регионе Южного Кавказа, получившим международный сертификат соответствия TIER III. Помимо этого, Дата-центры, расположенные в Баку и Евлахе, соответствуют требованиям сертификатов ISO 20000, ISO 22301 и ISO 27001.

На правах рекламы

Поделиться:
110

Актуально

Политика

Азербайджан собирает доказательную базу для обращения в международный суд в ...

Общество

Воровство на кладбищах и осквернение могил: Возможно ли решить эту проблему? - ...

В мире

Трагедия века. Проходит 2 года со дня страшных землетрясений в турецком ...

Lifestyle

Скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев: «Где бы я ни был, всегда помню, что ...

Общество

ИТ-системы ОАО Azəristiliktəchizat перенесены в «Правительственное облако»

Воровство на кладбищах и осквернение могил: Возможно ли решить эту проблему? - ФОТО

«Детская горячая линия Азербайджана» опубликовала итоги 2024 года

Назван среднемесячный размер пенсии по возрасту в Азербайджане после индексации

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Назван среднемесячный размер пенсии по возрасту в Азербайджане после индексации

Бакинский аэропорт готовится к строительству нового терминального комплекса

В Азербайджане зафиксировано до 10 градусов мороза

В Баку по непонятной причине скончалась ученица 3-го класса

Последние новости

Нарушение правил на акциях протеста в Грузии обойдется дороже

Сегодня, 10:22

В США конгрессмен заявил о намерении инициировать импичмент Трампа

Сегодня, 10:15

ИТ-системы ОАО Azəristiliktəchizat перенесены в «Правительственное облако»

Сегодня, 10:06

Суд бессрочно заблокировал указ Трампа

Сегодня, 10:05

Воровство на кладбищах и осквернение могил: Возможно ли решить эту проблему? - ФОТО

Сегодня, 10:00

«Детская горячая линия Азербайджана» опубликовала итоги 2024 года

Сегодня, 09:55

В Турции к концу хотят года сдать 251 тыс. домов пострадавшим от землетрясений

Сегодня, 09:51

Трамп запретил трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях

Сегодня, 09:36

Трагедия века. Проходит 2 года со дня страшных землетрясений в турецком Кахраманмараше

Сегодня, 09:33

Скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев: «Где бы я ни был, всегда помню, что представляю Азербайджан» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 09:20

Назван среднемесячный размер пенсии по возрасту в Азербайджане после индексации

Сегодня, 00:00

Белый дом: Трамп не обещал отправить войска в Газу

05 / 02 / 2025, 23:40

Обсуждены возможности укрепления экономического сотрудничества тюркских государств - ФОТО

05 / 02 / 2025, 23:20

Израиль покидает Совет ООН по правам человека

05 / 02 / 2025, 23:00

Фарид Гаибов встретился со спортсменами и тренерами, отличившимися на международных соревнованиях - ФОТО

05 / 02 / 2025, 22:40

Азербайджан собирает доказательную базу для обращения в международный суд в связи с крушением самолета AZAL

05 / 02 / 2025, 22:20

В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент

05 / 02 / 2025, 22:00

Аргентина уходит из ВОЗ

05 / 02 / 2025, 21:40

Наиля Аскерзаде в очередной раз прилетела в Баку

05 / 02 / 2025, 21:20

Талибы обвинили Трампа в нарушении международного права

05 / 02 / 2025, 21:00
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50