В Гобустане задержаны подозреваемые в продаже наркотиков

В Гобустане задержаны подозреваемые в незаконной торговле наркотиками.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны У.Мусаев, Э.Хусиев и А.Мамедов.

У них было изъято 3 кг 300 г марихуаны, которую они приобрели с намерением последующей реализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.