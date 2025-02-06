Интенсивные осадки и сильный ветер - Фактическая погода

По информации на 6 февраля, в некоторых районах страны погода была временами дождливой, с интенсивными осадками.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, общее количество осадков составило: в Лянкяране — 133 мм, в Астаре — 86 мм, в Агдаме — 5 мм, в Билясуваре — 4 мм, в Нефтчале и Тертере — 2 мм, в Джалилабаде, Бейлягане, Шахбузе, Сальяне, Нафталане, Балакене, Загатале, Огузе, Исмаиллы, Губе, Гусаре, Хачмазе, Баку и на Абшеронском полуострове — до 1 мм.

В горных районах выпал снег. Высота снежного покрова составила: в Лерике — 21 см, в Ярдымлы — 10 см, в Грызе — 6 см, в Гёйгёле, Шеки (Кишчай) и Гядабее — 1 см.

Северо-западный ветер усилился, и в соответствии с желтым уровнем предупреждения его скорость временами достигала: в Баку и на Абшеронском полуострове — 21 м/с, в Нефтчале и Нафталане — 20 м/с, в Джульфе и Шабране — 18 м/с, в Тертере — 16 м/с, в Шахбузе и Гаджигабуле — 15 м/с.

В Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Гусаре, Евлахе, Зардабе и Грызе наблюдается туман. Видимость в тумане ограничена до 200-500 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове — 5°C, в низменных районах — до 6°C тепла, в Нахчыване — 6°C, а в горных районах зарегистрирован мороз до 13°C.