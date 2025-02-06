Спор между одноклассниками в Уджаре завершился поножовщиной

В селе Рестедже Уджарского района школьник нанес тяжелые травмы однокласснику.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в средней школе спор между учеником 9-го класса М.Г. (2009 г.р.) и его одноклассником К.Г. перерос в драку. К.Г. нанес М.Г. ножевые ранения.

Пострадавший был доставлен в Уджарскую центральную районную больницу (ЦРБ).

После оказания первой помощи М.Г. был перевезен в Гёйчайскую ЦРБ.

По словам родственников пострадавшего, инцидент произошел в учебном классе школы.