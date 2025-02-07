Кадры трагической гибели молодого азербайджанца в Польше - ВИДЕО
Молодой азербайджанец погиб в ДТП в Польше.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на lent.az, трагедия произошла недалеко от Варшавы.
Управлявший автомобилем 29-летний Анар Асадли, житель села 3-й Тала Загатальского района, столкнулся с поездом.
От полученных травм Анар Асадли скончался на месте происшествия.
На данный момент предпринимаются усилия по транспортировке его тела в Азербайджан.
Анар Асадли последние два года жил и работал в Польше.
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