Кадры трагической гибели молодого азербайджанца в Польше - ВИДЕО

Молодой азербайджанец погиб в ДТП в Польше.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на lent.az, трагедия произошла недалеко от Варшавы.

Управлявший автомобилем 29-летний Анар Асадли, житель села 3-й Тала Загатальского района, столкнулся с поездом.

От полученных травм Анар Асадли скончался на месте происшествия.

На данный момент предпринимаются усилия по транспортировке его тела в Азербайджан.

Анар Асадли последние два года жил и работал в Польше.