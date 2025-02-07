В результате оккупации города Ханкенди и его поселка Кяркиджахан причинен ущерб на сумму свыше 636 млн манатов

В результате оккупации города Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2944 мирных жителя, причинен ущерб по 4579 единицам имущества, находившегося в частной собственности данных лиц и государственной собственности Азербайджанской Республики, на сумму свыше 636 млн манатов.

Об этом сказал государственный обвинитель Фуад Мусаев в обвинительном заключении в ходе сегодняшнего судебного заседания по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, и других многочисленных преступлений.