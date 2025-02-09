Хаби Алонсо установил рекорд XXI века среди тренеров Бундеслиги

«Байер» сыграл вничью в выездном матче 21-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (0:0).

Благодаря этому результату «фармацевты» увеличили беспроигрышную серию команды в выездных матчах чемпионата Германии до 27 игр. Последний раз леверкузенцы уступали в гостях в Бундеслиге в сезоне-2022/2023. Тогда в 34-м туре команда Хаби Алонсо проиграла «Бохуму» со счётом 0:3. Тот матч состоялся 27 мая 2023 года.

Таким образом, 43-летний испанский специалист повторил рекордную беспроигрышную выездную серию для тренера команды Бундеслиги.

Первым 27 выездных матчей подряд без поражений провёл Удо Латтек. Его серия длилась с 1985 по 1992 год и была установлена благодаря работе в двух командах: «Баварии» (в 1983-1987 годах) и «Шальке» (в сезоне-1992/1993).

Свой следующий выездной матч в чемпионате «Байер» проведёт 22 февраля против «Хольштайна». На данный момент «Байер» идёт вторым в Бундеслиге, отставая от «Баварии» на восемь очков.

Источник: Чемпионат