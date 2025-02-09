В Геранбое грузовик упал в реку, погиб один человек
В селе Юхары Агджакянд Геранбойского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Report, 8 февраля около 16:00 автомобиль "КамАЗ", за рулем которого находился житель села Гызылгаджилы Юсиф Энвер оглу Оруджев, 1995 года рождения, упал в реку Гарачай.
Водитель скончался от полученных травм.
По факту в Следственном отделении Геранбойского районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК Азербайджана, ведется предварительное следствие.
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