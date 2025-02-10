«Мишки-наркотики» для школьников? МВД прокомментировало 1news.az слухи в родительских чатах

В родительских чатах Азербайджана активно распространяется информация о том, что в школах среди детей якобы под видом конфет распространяют наркотик под названием «клубничный квик».

В сообщениях утверждается, что это вещество, похожее на клубничные леденцы, обладает запахом клубники и представляет собой разновидность кристаллического метамфетамина – к подобным публикациям часто прикрепляют снимок с розовыми конфетами в форме медведей. В тексте предупреждений говорится, что этот наркотик шипит и «хлопает» во рту, а после его употребления дети якобы оказываются в тяжелом состоянии и срочно госпитализируются.

1news.az выяснил, что подобные сообщения ранее появились в родительских чатах в Казахстане и Кыргызстане, а затем распространились в российских соцсетях, а теперь достигли и Азербайджана – отметим, что МВД Казахстана и Кыргызстана опровергли информацию о распространении вышеуказанного наркотика в школах.

В ответ на запрос 1news.az в МВД сотрудник пресс-службы министерства Эльбрус Ибрагимов заявил, что информация, распространенная в социальных сетях о том, что в учебных заведениях страны учащимся предлагаются наркотики, не соответствует действительности.

По словам Э.Ибрагимова, полицейскими была проведена полная и всесторонняя проверка данного сообщения, в ходе которой выяснилось, что оно было опубликовано на online-ресурсах, принадлежащих одной из зарубежных стран.