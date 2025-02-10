Обсуждены перспективы развития азербайджано-иранского военного сотрудничества

В рамках многонациональных военно-морских учений «АМАН-25» и «Диалога АМАН», проводимых в Карачи (Пакистан), первый заместитель командующего ВМС Азербайджана – начальник штаба, капитан 1-го ранга Теймур Муршудов встретился с командующим ВМС Ирана, контр-адмиралом Шахрамом Ирани.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны АР.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества ВМС Азербайджана и Ирана по обеспечению безопасности Каспийского моря, что отвечает региональным интересам обеих стран, а также особо подчеркнута важность проведения совместных учений в морских водах с целью обмена опытом.

https://mod.gov.az/az/news/azerbaycan-iran-arasinda-herbi-emekdasligin-inkisaf-perspektivleri-muzakire-edilib-53945.html