16-летний актер Рауль Керимханов о роли в «Мулен Руж», любви к театру и мечтах - ФОТО

В Театре песни имени Рашида Бейбутова 8 февраля состоялся спектакль «Мулен Руж», в котором главную роль сыграл 16-летний актер Рауль Керимханов.

В интервью 1news.az юный актер рассказал о своем опыте, эмоциях и мечтах.

- Рауль, поздравляем с успешным выступлением! Как ты себя чувствуешь после спектакля?

- Спасибо! Чувствую невероятное облегчение и радость. Когда ты долго готовишься, репетируешь, вкладываешь душу, а потом видишь полный зал и слышишь аплодисменты - это ни с чем не сравнимые эмоции.

- Расскажи о своей роли, что в ней было самым сложным?

— Я сыграл Кристиана в «Мулен Руж». Самым сложным было передать всю глубину его чувств - страсть, вдохновение, отчаяние. Это - персонаж, который живет ради любви, и мне хотелось показать его искренность и внутреннюю борьбу.

- Как проходила подготовка к спектаклю?

- Репетиции были интенсивными. Мы работали над движением, голосом, эмоциональным состоянием. Особенно важно было прочувствовать химию между героями, ведь в этой истории любовь — ключевой элемент.

- Как ты пришел в театр? Почему выбрал именно актерскую профессию?

- Моя мама с трех лет водила меня в театр, и с того момента моей мечтой стала сцена. Позже я записался в театральную школу «Я - актер» в Русском драматическом театре и вот уже второй год учусь там. Моими педагогами являются художественный руководитель театральной студии, режиссер-постановщик Рауля Турккан и заслуженные артистки Азербайджана Инна Имранова и Милана Соколенко.

Театр привлекал меня с детства. Я всегда любил выступать, пробовать себя в разных образах. Актерство - это возможность проживать десятки жизней и передавать эмоции зрителю. Кроме спектаклей, я снимаюсь в рекламе, участвую в творческих вечерах, а также танцую в ансамбле.

- В спектакле «Мулен Руж» 3 песни, которые ты пел вживую. Как освоил вокал?

- Учился 5 лет в музыкальной школе, класс вокала. И именно это помогло мне освоить вокал. Знания, полученные мною там, стали основой для работы в спектакле, и я рад, что смог применить их на сцене.

- Какие у тебя планы на будущее?

— Сейчас я продолжаю развиваться в актерском мастерстве, хочу пробовать себя в новых ролях. В будущем мечтаю стать не только актером, но и режиссером.

- Что бы ты посоветовал тем, кто мечтает о сцене, но боится сделать первый шаг?

- Главное - не бояться! Если ты действительно хочешь чего-то - иди к своей мечте. Трудись, учись, пробуй. И, конечно, люби то, что делаешь!