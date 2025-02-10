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​​​​​​​Mercedes-Benz Fashion Week Azerbaijan – возрождая международные стандарты моды – ФОТО

First News Media12:43 - Сегодня
​​​​​​​Mercedes-Benz Fashion Week Azerbaijan – возрождая международные стандарты моды – ФОТО

Азербайджан уже давно делает ощутимые шаги навстречу мировым стандартам модной индустрии – в стране то и дело появляются талантливые имена дизайнеров, которых носят мировые звезды и просто местные модники; создаются проекты, которые дают возможность дизайнерам выйти на новые рынки.

И, конечно, наиболее значимым событием для индустрии в 2025 году в Азербайджане станет запуск проекта Mercedes-Benz Fashion Week Azerbaijan, который пройдет 15, 16 и 17 мая текущего года под руководством Ассоциации дизайнеров моды Азербайджана (AFDA). Чтобы получить эксклюзивные детали о предстоящем сезоне, мы встретились с организатором проекта, а также главой Ассоциации Айсель Гусейновой и побеседовали о планах.

- Айсель, вы в индустрии более 10-ти лет и были практически во всех крупных модных проектах Баку с самого начала. Что изменилось за этот период?

- Это правда. Оглядываясь назад, на все предыдущие проекты, не верится, что нам всем удалось проделать огромную работу, ведь то, где сейчас находится индустрия моды в Баку – это труд очень большого количества профессионалов и просто людей, которые всегда мечтали творить что-то фантастически красивое!

Поэтому, когда ко мне обратились с предложением возглавить проект MBFW Azerbaijan – для меня это стало не только большим вдохновением, но и ответственностью перед индустрией. Данную инициативу мы осуществляем в партнерстве с командой LED.AZ, одной из ведущих компаний по профессиональной технике и организации мероприятий. Имея такую dream-team, мы сможем показать участникам настоящее шоу.

Самым главным изменением и даже достижением индустрии на сегодняшний день я считаю то, что одежда местных дизайнеров, наконец, вышла на улицы Баку – ее надевают местные модники, ее с гордостью дарят в подарок приезжим, ее можно заметить в витринах бутиков на центральных улицах.

- Это значит, что индустрия готова к следующему этапу?

- Однозначно. Многим дизайнерам, которые уже завоевали местную публику, давно тесно на азербайджанском рынке – именно поэтому создание проекта Mercedes-Benz Fashion Week Azerbaijan так важно. Это - признанный мировой бренд, который не только откроет новые возможности для местных лейблов, но и станет основой международного обмена опытом. Мы сможем легче привлекать известные имена, зарекомендовавшие себя на международном рынке.

- Что это означает для конкурирующих проектов?

- Я хорошо знакома или вообще давно дружу со всеми организаторами других площадок в Баку, и мы часто коллаборировали на других проектах, стараясь помогать нежели конкурировать между собой. Поэтому я очень надеюсь, что и здесь у нас найдется большое количество точек соприкосновения, для того чтобы усиливать, а не дробить рынок. В какой форме будет проходить сотрудничество – покажет время.

- Вы уже отметили, что Mercedes-Benz Fashion Week – это мировой лейбл с многолетней историей. Что нам ожидать от первого сезона его азербайджанской версии?

- Я не буду раскрывать всех фишек сезона, но могу сказать точно – он будет наполнен очень продуманными перфомансами, эстетикой и главное - качественными коллекциями. Тематика сезона – Fashion Renaissance выбрана неспроста, гости мероприятия станут свидетелями настоящего возрождения шоу в показах мод и прочувствуют тесное сплетение моды и искусства. Нам очень повезло с партнером проекта – Mercedes-Benz Azerbaijan – их команда активно помогает нам в реализации самых смелых идей.

Помимо красивых шоу, большого количества инновационных спецэффектов и грамотной медиа-поддержки, мы задали себе самую важную цель для проекта – стать официальной частью мирового расписания модных событий. Чтобы все профессионалы индустрии, планируя свой маршрут в сезоны Недель моды, обязательно внесли нас в свое расписание. Нам предстоит еще очень много работы, но сезон обещает вам запомниться.

Маркетинг директор Mercedes-Benz Azerbaijan Фархад Рзаев также с большим энтузиазмом отнесся к инициативе проекта, прокомментировав его так:

«Mercedes-Benz Fashion Week в Баку — это важный шаг в развитии креативной индустрии, и мы гордимся быть его частью. Партнерство Mercedes-Benz с Ассоциацией fashion-дизайнеров (AFDA) поддерживает талантливых профессионалов, даря им возможность выйти на новый уровень. Инновации, элегантность и стремление к совершенству — ценности, которые объединяют мир моды и автомобильного дизайна. Этот проект подчеркивает нашу приверженность развитию культуры, стиля и моды в Азербайджане».

«Mercedes-Benz намерен сделать Fashion Week в Баку ежегодной платформой для поддержки и развития талантливых дизайнеров. Мы стремимся создать прочную связь между миром моды и инновациями, объединяя передовые технологии с эстетикой высокого стиля. В планах — расширение сотрудничества с местными и международными экспертами, чтобы вывести азербайджанский дизайн на глобальный уровень. Мы рассматриваем новые форматы взаимодействия, включая мастер-классы, коллаборации и специальные проекты для молодых талантов. Этот проект не просто инициатива, а стратегический шаг к развитию культуры стиля и творчества в регионе», - подчеркнул Фархад.

Инстаграм проекта: @mbfw.azerbaijan

Фото: А.Гурбанов

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