Президент Сомали вылетел с визитом в Азербайджан

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд сегодня вылетел с визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сомалийские СМИ.

«Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд отправился с визитом в Азербайджан спустя восемь дней после того, как азербайджанская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчином Рафиевым посетила Могадишо. Это свидетельствует о росте дипломатического взаимодействия между двумя странами», — говорится в сообщении.