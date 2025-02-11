Премьер-лига:«Карабах» разгромил «Сабаил»

"Карабах" одержал уверенную победу над "Сабаилом" со счетом 5:0 в заключительном матче XXII тура Премьер-лиги Misli.

Игра проходила на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

В составе агдамской команды под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова отличились Яссин Бензия (76), Леандро Андраде (80, 85), Кади Боржес (88) и Нариман Ахундзаде (90+3).

"Скакуны" лидируют с 53 очками. Бакинский клуб с 16 очками занимает последнее, 10-е место.