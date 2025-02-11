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На Солнце зарегистрирована мощная вспышка – последствия для Земли

Фаига Мамедова12:20 - Сегодня
На Солнце зарегистрирована мощная вспышка – последствия для Земли

Во вторник утром на Солнце была зарегистрирована вспышка класса M.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировал ТАСС Институт прикладной геофизики (ИПГ).

"11 февраля в 08:35 мск (09:35 по Баку) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N06W88) произошла вспышка M1.6 продолжительностью 25 минут", - сообщают в ИПГ.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

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