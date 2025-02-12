Победительница Олимпиады в Париже Хелиф подала в суд на Международную ассоциацию бокса

Представительница Алжира Иман Хелиф, победившая на Олимпийских играх 2024 года в Париже, подала в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA).

Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Ранее руководство IBA приняло решение подать в суд на Международный олимпийский комитет из-за разрешения допустить до участия в олимпийском турнире в Париже Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин, которые были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.

«IBA - организация, к которой я больше не имею никакого отношения, снова сделала беспочвенные обвинения в мой адрес. Это касается не только меня, но и принципов честности в спорте. Моя команда и я изучаем ситуацию и примем все необходимые законные шаги для защиты моих прав», - написала Хелиф.

Хелиф стала победительницей Олимпиады в весовой категории до 66 кг. В первом поединке на олимпийском турнире спортсменка сломала сопернице нос. Линь Юйтин завоевала золотую медаль Игр в Париже в весе до 57 кг.

Позднее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

Источник: ТАСС