В Баку в хлебном цехе нарушены санитарные нормы - ФОТО

В ходе проверки, проведенной сотрудниками Агентства продовольственной безопасности, в хлебном цехе ОАО "Карабах", расположенном на улице А.Манафова, было выявлено несколько нарушений.

Как сообщает 1news.az, информацию предоставило Агентство продовольственной безопасности.

Уточняется, что процесс переработки на предприятии не соответствовал установленным нормативным требованиям, а также были зафиксированы нарушения санитарно-гигиенических норм.

В связи с этим, в отношении руководства предприятия был составлен административный протокол. Разбирательство продолжается.