Азербайджанские теннисисты примут участие в международном турнире в Турции

Сегодня в турецком городе Невшехир стартует международный турнир WTT Youth Contender по настольному теннису.

В соревнованиях примут участие и азербайджанские спортсмены, которые поборются за победу.

На турнире страну представят Адиль Ахмедзаде, Рустам Гаджылы, Онур Гулузаде, Мерзийя Нурметова, Айлин Асгарова и Ягмур Мамедли. Подготовкой национальной команды руководят тренеры Рамиль Джафаров и Сабина Азизли.

Соревнования продлятся до 17 февраля.

Источник: ASTF