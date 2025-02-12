Азербайджанские теннисисты примут участие в международном турнире в Турции
Сегодня в турецком городе Невшехир стартует международный турнир WTT Youth Contender по настольному теннису.
В соревнованиях примут участие и азербайджанские спортсмены, которые поборются за победу.
На турнире страну представят Адиль Ахмедзаде, Рустам Гаджылы, Онур Гулузаде, Мерзийя Нурметова, Айлин Асгарова и Ягмур Мамедли. Подготовкой национальной команды руководят тренеры Рамиль Джафаров и Сабина Азизли.
Соревнования продлятся до 17 февраля.
Источник: ASTF
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