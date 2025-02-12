Президент: Идеология, экономика и национальные идеи — все это в совокупности обеспечило Азербайджану место, которого мы заслуживаем

Единственная причина, по которой мы все еще имеем нестабильные ситуации и кровопролитие по всему миру, заключается в том, что страны с империалистическим прошлым хотят продолжать вмешиваться, доминировать и диктовать. И это, естественно, приводит к сопротивлению.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Нам удалось защитить себя от вмешательства во внутренние дела», - отметил глава государства, подчеркнув, что не каждая страна имеет потенциал для того, чтобы делать это. «Экономика — это основа всего. Идеология, экономика и национальные идеи — все это в совокупности обеспечило Азербайджану место, которого мы заслуживаем», - добавил Президент.

Источник: АЗЕРТАДЖ