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Армянская сторона через представителей ЕС пытается собрать информацию о дислокации азербайджанских подразделений - ВИДЕО

First News Media23:20 - 12 / 02 / 2025
Армянская сторона через представителей ЕС пытается собрать информацию о дислокации азербайджанских подразделений - ВИДЕО

12 февраля в полдень на позиции вооруженных сил Армении в направлении Ханазаха Горусского района, напротив населенного пункта Малибей Лачинского района, прибыли три автомобиля – один УАЗ-Patriot и два Land Cruiser LX.

Как сообщает Trend, технические средства наблюдения зафиксировали, как три человека, выйдя из машин, осматривали территорию и вели фото- и видеосъемку в направлении позиций азербайджанских подразделений.

Армянская сторона посредством подобных «мониторингов» пытается собрать разведывательную информацию о местах дислокации азербайджанских подразделений и их боевых позициях. Кроме того, предпринимаются попытки спровоцировать азербайджанских военнослужащих, в том числе через инциденты с участием представителей миссии наблюдателей Евросоюза.

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