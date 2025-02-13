Кто он - новый глава Госзаповедника «Ичеришехер»?

Как уже сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Руфата Нахид оглу Махмуда председателем Правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Р.Махмуд в 2001-2006 годах работал заведующим отделом в Министерстве экономики.

В августе-сентябре 2007 года осуществлял деятельность в качестве консультанта Всемирного банка, в 2008-2009 гг. исполнял обязанности главы департамента Минэкономики.

В 2009-2010 годах Р.Махмуд работал в качестве экономиста в Международном валютном фонде, в 2009-2018 гг. возглавлял Совет директоров Ассоциации профессионалов рисков, 2019-2022 гг. являлся советником председателя Госкомитета по архитектуре и градостроительству.

В январе 2023 года был назначен руководителем ООО Socar Rus.

Источник: Bizim.Media