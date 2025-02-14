Молодые азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире в Румынии

Сборная Азербайджана в составе молодых боксеров примет участие в международном турнире в Румынии.

Как говорится в сообщении Федерации бокса, сборная присоединится к турниру Drakula Open, который пройдет в городе Брэила, с 14 спортсменами.

Под руководством главного тренера Эльбруса Рзаева на соревнованиях выступят Билалхабаши Назаров, Хикмет Мамедов (оба – 48 кг), Нихат Гасымов (51 кг), Зидан Гумбатов (54 кг), Субхан Бабаев (57 кг), Багир Амирханлы (60 кг), Вюсал Халилов (63,5 кг), Валех Эйвазлы (67 кг), Рза Рзаев (71 кг), Аббасгулу Шадлинский, Ренат Гияслы (оба – 75 кг), Мирджалал Мирагаев (80 кг), Гусейну Гусейнли (92 кг) и Мухаммед Джафаров (+92 кг).

Ровшан Гадиров и Галиб Абиев будут представлять нашу страну в качестве судей.

Отметим, что финальные бои на Drakula Open, который стартует 16 февраля, состоятся 23 февраля.