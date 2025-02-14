 Молодые азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире в Румынии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Молодые азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире в Румынии

First News Media18:20 - Сегодня
Молодые азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире в Румынии

Сборная Азербайджана в составе молодых боксеров примет участие в международном турнире в Румынии.

Как говорится в сообщении Федерации бокса, сборная присоединится к турниру Drakula Open, который пройдет в городе Брэила, с 14 спортсменами.

Под руководством главного тренера Эльбруса Рзаева на соревнованиях выступят Билалхабаши Назаров, Хикмет Мамедов (оба – 48 кг), Нихат Гасымов (51 кг), Зидан Гумбатов (54 кг), Субхан Бабаев (57 кг), Багир Амирханлы (60 кг), Вюсал Халилов (63,5 кг), Валех Эйвазлы (67 кг), Рза Рзаев (71 кг), Аббасгулу Шадлинский, Ренат Гияслы (оба – 75 кг), Мирджалал Мирагаев (80 кг), Гусейну Гусейнли (92 кг) и Мухаммед Джафаров (+92 кг).

Ровшан Гадиров и Галиб Абиев будут представлять нашу страну в качестве судей.

Отметим, что финальные бои на Drakula Open, который стартует 16 февраля, состоятся 23 февраля.

Поделиться:
131

Актуально

Мнение

Наркотики, терроризм, «цветные революции»: На что USAID тратил деньги американских ...

Интервью

Группа Mamagama: «Участие в «Евровидении» - это шанс представить Азербайджан как ...

Xроника

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве на срочную действительную военную ...

Общество

Минздрав подал в суд на известную клинику - ОБНОВЛЕНО

Спорт

Молодые азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире в Румынии

В Баку пройдет международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy

Азербайджанская фигуристка завершила выступление на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале

Состоялись первые финальные партии чемпионата страны по шахматам - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Алмейда покинул «Карабах»

Трамп: Канаде будет выгодно стать 51-м штатом США

В Ханкенди будут проведены соревнования в рамках III Игр СНГ

Футболисты «Адана Демирспор» покинули поле в первом тайме матча с «Галатасараем» - ФОТО

Последние новости

ЦИК утвердил протокол о результатах муниципальных выборов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

На избирательных участках, где были выявлены нарушения закона, результаты голосования аннулированы

Сегодня, 19:15

В Азербайджане запретят наружную рекламу отелей, не соответствующих звездной категории - ФОТО

Сегодня, 18:55

Бакинский славянский университет захватил общественную парковку - ЗАЯВЛЕНИЕ AYNA - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:40

Молодые азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире в Румынии

Сегодня, 18:20

Состоялась рабочая встреча в рамках Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 18:05

​​​​​​​Ажда Пеккан оказалась в центре скандального судебного разбирательства

Сегодня, 17:56

ВОЗ о риске распространения оспы обезьян в Азербайджане

Сегодня, 17:43

Мошенничество на 70 тысяч манатов в Баку: Подозреваемая задержана

Сегодня, 17:41

Алсу показала «скромный» азербайджанский завтрак трехмиллионной аудитории в Instagram – ВИДЕО

Сегодня, 17:38

Группа Mamagama: «Участие в «Евровидении» - это шанс представить Азербайджан как кладезь современной музыки» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 17:33

Можно ли наследовать пенсионный капитал в Азербайджане? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Сегодня, 17:30

Пашинян просит ЕС поддержать реформы в Армении

Сегодня, 17:11

Эрдоган: Турция ожидает от Трампа выполнения предвыборных обещаний по Газе

Сегодня, 17:09

Москва обвинила Иреван в блокировке переговоров по транспортным маршрутам

Сегодня, 17:06

Между Парком высоких технологий и ведущими вузами Азербайджана подписан Меморандум о взаимопонимании

Сегодня, 16:57

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 200-летнего юбилея Мирзы Гадима Иревани

Сегодня, 16:50

Эрдоган: Многие террористические группировки в Сирии уже распались

Сегодня, 16:45

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Сегодня, 16:39

Число пострадавших при наезде автомобиля в Мюнхене выросло до 36 человек

Сегодня, 16:36
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31