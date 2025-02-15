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Проходят полуфинальные матчи Чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд - ФОТО

First News Media16:00 - Сегодня
Проходят полуфинальные матчи Чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд - ФОТО

Сегодня, 15 февраля, в Бакинском Дворце спорта проходят полуфинальные матчи Чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд 2025 года.

В первом полуфинале встретятся сборные Дании и Германии, во втором — Франции и Англии. Победители этих встреч сразятся за титул чемпиона Европы в финале, который состоится завтра, 16 февраля.

С 12 февраля восемь ведущих европейских сборных — Дания, Испания, Азербайджан, Англия, Франция, Германия, Чехия и Нидерланды — боролись за выход в полуфинал на кортах Бакинского Дворца спорта.

По итогам напряженных матчей группового этапа, право продолжить борьбу за титул получили команды Дании, Англии, Франции и Германии.

Среди участников турнира — лучшие бадминтонисты Европы. Сборная Франции представлена талантливыми братьями Тома Жуниором и Кристо Поповыми, которые уже успели зарекомендовать себя на международной арене. В составе сборной Дании выступает Андерс Антонсен, известный своими высокими достижениями в мировом бадминтоне. Английская команда включает перспективных игроков, таких как Рори Истон и Лиззи Толман, уверенно выступающих в смешанном разряде, Каллум Хемминг и Итан Ван Лёвен, доминирующих в мужских парах, а также Эбигейл Харрис и Эстель Ван Лёвен, демонстрирующих сильную игру в женских парах.

В составе сборной Испании выступает опытный Пабло Абиан, многократный чемпион Испании и участник четырех Олимпийских игр.

Для всех любителей бадминтона это уникальная возможность увидеть игры мирового уровня и поддержать свои команды. Билеты на полуфинальные и финальные матчи доступны по цене от 5 до 30 манатов и могут быть приобретены на официальном сайте iTicket.

Присоединяйтесь, чтобы стать частью этого захватывающего события и поддержать развитие бадминтона в нашем регионе!

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