В эти дни в Азербайджане усилится ветер

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой 16-17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Как сообщили в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гобустане, Нефтчале, Лерике, Ярдымлы, Астаре, Дашкесане, Гядабее, Шеки, Гахе, Огузе, Мингячевире, Евлахе, Кяльбаджаре, Зангилане, Лачине будет наблюдаться западный ветер, скорость которого в соответствии с желтым предупреждением составит 13,9-20,7 м/сек.