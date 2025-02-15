Состоялась церемония награждения призеров чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

В Баку состоялось награждение призеров чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Report, победителям были вручены медали, кубки и сертификаты.

Отметим, что в соревнованиях среди мужчин Рауф Мамедов обыграл в финале Шахрияра Мамедьярова и в шестой раз стал чемпионом Азербайджана, третье место занял Мисратдин Искандеров.

Среди женщин Гюнай Мамедзаде, победив Гёвхар Бейдуллаеву, завоевала чемпионский титул. В матче за третье место Гюльнар Мамедова одержала победу над Ульвией Фаталиевой.