Обсуждены существующие и потенциальные возможности сотрудничества между SOCAR и Азиатским банком развития - ФОТО

Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с директором Азиатского банка развития по Азербайджану Суннией Дуррани-Джамал.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе SOCAR. Отмечалось, что на встрече рассматривались существующие и потенциальные возможности сотрудничества между SOCAR и Азиатским банком развития, в том числе обсуждались вопросы реализации совместных проектов по обеспечению устойчивого развития в энергетическом секторе и расширению использования возобновляемых источников энергии.

В ходе беседы было проинформировано о целях SOCAR по декарбонизации, проектах, реализуемых в соответствии с целями устойчивого развития. Стороны обменялись мнениями в области развития проектов в сфере возобновляемых источников энергии, расширения связей в направлениях сокращения выбросов углерода, организации обмена опытом в целях обеспечения устойчивого развития в энергетическом секторе и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.