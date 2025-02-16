Азербайджан был представлен на Дне культуры в Британском университете в Египте - ФОТО

В Британском университете в Египте состоялся День культуры.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие 20 стран, каждая из которых представила свой стенд.

Мероприятие началось с парада флагов, после чего посетители смогли ознакомиться с экспозициями стран-участниц. На стенде, организованном по инициативе и при участии посольства Азербайджана, были представлены издания о истории и культуре страны, публикации, посвященные Карабаху, а также национальные сувениры и сладости. В завершение мероприятия гостям были подарены книги и сувениры, а также предложено попробовать азербайджанские национальные сладости.

Следует отметить, что Британский университет в Египте является одним из ведущих частных вузов страны, где обучаются 12 тысяч местных студентов и представителей других стран. В прошлом году при поддержке посольства Азербайджана в университете был организован концерт, посвященный Году города Шуша.