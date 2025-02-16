Премьер-лига: «Карабах» в меньшинстве минимально обыграл «Нефтчи»

Агдамский "Карабах" минимально обыграл бакинский "Нефтчи" в центральном матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Встреча завершилась победой "скакунов" со счетом 0:1.

На 22-й минуте игрок агдамцев Кевин Медина получил прямую красную карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

За пять минут до конца основного времени защитник "Нефтчи" Юри Матиас сфолил в штрафной на Кади Борхесе. Судья после просмотра VAR указал на 11-метровую отметку. Пенальти на 87-й минуте реализовал Марко Янкович, этот гол оказался единственным в игре.

После этой победы "Карабах" увеличил число очков в активе до 56 и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата страны, "Нефтчи" набрал 24 балла и занимает 6-е место.

До этого "Туран Товуз" на своем поле обыграл "Араз-Нахчыван" (1:0), а "Зиря" на выезде разгромила "Сумгайыт" со счетом 0:3.

Итоги тура будут подведены 17 февраля.