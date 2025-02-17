СМИ: У Влада Лисовца диагностировали рак на поздней стадии
52-летнего топового российского стилиста, телеведущего и эксперта моды, бакинца Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным – у него нашли онкологию на поздней стадии.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на российский Telegram-канал Mash, по данным которого, В.Лисовец уже прошёл курс химиотерапии.
Отмечается, что он узнал о раке осенью 2024-го, когда пришёл в больницу с жалобами на самочувствие, где медики констатировали у него онкологию на запущенной стадии - подчеркивается, что первый этап противоопухолевой терапии не принёс значимого эффекта.
После курса у В.Лисовца начали выпадать волосы, стилист сильно изменился внешне – отмечается, что онкологический консилиум подберёт ему дальнейшее лечение.
Сам В.Лисовец пока никак не прокомментировал распространившуюся о нем информацию.
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