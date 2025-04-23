Азербайджан завоевал первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

Азербайджанский дзюдоист Ахмед Юсифов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, проходящем в столице Монтенегро Подгорице.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спортсмен, выступающий в весовой категории 60 кг, в поединке за 3-е место нанес поражение испанцу, трехкратному чемпиону континента Франсиско Гарриго. Это - первая медаль сборной на нынешнем турнире.

Присоединившиеся сегодня к борьбе другие дзюдоисты - Туран Байрамов (60 кг), Руслан Пашаев (66 кг), Кенуль Алиева (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) завершили соревнования на ранней стадии.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 26 апреля.