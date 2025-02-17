Азербайджан возобновил деятельность своего посольства в Сирии

Азербайджан после 13-летнего перерыва возобновил деятельность своего посольства в Дамаске.

Об этом сообщает МИД АР.

Временный поверенный в делах посольства уже командирован в Дамаск и приступил к деятельности.

Азербайджан, опираясь на принципы международного права, поддерживает установление устойчивого мира и стабильности в Сирии, отмечает МИД АР: «В этот важный период, когда азербайджано-сирийские отношения вступают в качественно новый этап дружбы и сотрудничества, и появляются новые возможности для развития партнерства в политической, экономической, культурной и других сферах, посольство Азербайджана будет тесно сотрудничать с временным правительством Сирии и поддерживать развитие двусторонних связей».