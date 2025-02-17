Азербайджанские дзюдоисты завершили Кубок Европы с 10 медалями - ФОТО

Азербайджанские дзюдоисты завершили Кубок Европы среди кадетов в словацком Шаморине с 10 медалями.

Как сообщили в Федерации дзюдо, в последний день турнира на татами вышли 5 членов команды. Четверо из них поднялись на пьедестал почета.

Так, Саид Шарифов (73 кг), Амин Мехдиев, Абдулла Рахматов (оба 81 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг) завоевали бронзовые медали, а Магомед Агакишиев (73 кг) занял 7-е место.

В первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые.

Таким образом, сборная страны заняла 4-е место в общем медальном зачете и 2-е место среди юношей.

Отметим, что Азербайджан на турнире был представлен 16 дзюдоистами-юношами в 8 весовых категориях.