Опубликован список вооружения и техники, переданных Арменией сепаратистам

Стало известно количество и состав вооружения, которым армянское государство через Рубена Варданяна и других лиц снабжало так называемую "Нагорно-Карабахскую республику" и ее незаконные вооруженные формирования, созданные на оккупированных суверенных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующий список был обнародован на очередном заседании суда по уголовному делу против Рубена Варданяна.

Согласно представленным данным, Армения поставила сепаратистам 160 единиц бронетехники, 16 805 903 единицы стрелкового оружия, его комплектующих и боеприпасов, 230 минометов, 137 противотанковых средств, 162 артиллерийских орудия, 3 радиолокационные системы, 41 522 ручные гранаты, а также комплекс радиоэлектронного подавления "Поле-21" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1.