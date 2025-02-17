Телеканал HaberGlobal: Лидеры Турции и Азербайджана успешно противостоят вызовам и провокациям

Благодаря усилиям президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева отношения Турции и Азербайджана вышли на принципиально новый уровень. Братские узы отчетливо проявляются как за столом переговоров, так и на примере конкретных программ и проектов, что разрушает все планы противников Анкары и Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в репортаже турецкого новостного телеканала HaberGlobal.

Телеканал подчеркивает, что изречение общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» и сегодня лучше всего характеризует узы нерушимой дружбы двух стран.

«Турция и Азербайджан в различные периоды успешно устраняли самые различные вызовы, включая действия армянских банд, провокации Запада, попытки манипуляций общественным мнением. Диалог и поистине братские отношения президентов настолько сильны, что способны разрушить любую преграду на пути государств», - указывает HaberGlobal.

Напоминается, что первым государством, признавшим независимость Азербайджана, была Турция, а дипломатические отношения двух стран были налажены еще в 1992 году. «С тех пор связи Анкары и Баку развивались по нарастающей. Мощным стимулом для этого стала личная позиция глав государств», - говорится далее в репортаже, где выражается уверенность в том, что Президент Ильхам Алиев нацелен на претворение в жизнь всех наставлений общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Как и завещал Гейдар Алиев, был положен конец почти 30-летней оккупации земель Азербайджана. Победа Азербайджана под руководством Ильхама Алиева изменила баланс сил на Южном Кавказе», - констатирует телеканал, привлекая внимание к позиции Анкары, заявившей о поддержке справедливой борьбы азербайджанского народа.

Далее в репортаже говорится о том, что в ходе визита Президента Турции на освобожденные земли Азербайджана 15 июня 2021 года была подписана Шушинская декларация, которая «вывела связи двух братских стран на уровень стратегического союзничества, поставив крест на планах врагов двух братских стран».

Новостной телеканал доводит до внимания, что отдельные силы на Западе в период после победы в 44-дневной войне не оставляют попыток вбить клин в отношения президентов Турции и Азербайджана, однако все эти провокации обречены на провал, также как иные инсинуации, которые годами раскручивались близкими к армянам силами.