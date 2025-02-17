Телеканал Euronews: Баку вновь подтвердил свой статус столицы мирового дзюдо!

Телеканал Euronews подготовил несколько репортажей о турнире «Большого шлема» в Баку.

С самого начала турнира по дзюдо телеканал предоставил несколько репортажей с трибун под названием «Япония доминирует в первый день Большого шлема в Баку», «Азербайджан берёт золото – триумф во второй день Большого шлема в Баку» и «Дзюдо: немецкое дерби, молниеносная победа и 10-е золото Японии в третий день Большого шлема в Баку».

«Первый день турнира принёс сборной Японии полный триумф – все пять золотых медалей. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Цунода, Нагаяма, Абэ Такеока и Тамаоки. Юсифов и Асадов, представители принимающего турнир Азербайджана, завоевали бронзу, вызвав восторг трибун», - подчеркивает корреспондент Euronews.

В заключительный день турнира телеканал отмечает, что в заключительный день «Большого шлема» арена снова заполнилась восторженными болельщиками, готовыми стать свидетелями захватывающих поединков:

«Заключительный день «Большого шлема» в Баку подарил зрителям захватывающие финалы. Мурао, Олек и Араи одержали впечатляющие победы, а Япония завоевала 10-е золото турнира. Бои были напряжёнными, а атмосфера – незабываемой. Баку вновь подтвердил свой статус столицы мирового дзюдо!», - подчеркивает Euronews.

Отметим, что турнир «Большого шлема» прошел 14–16 февраля на Национальной гимнастической арене в Баку. Азербайджанские дзюдоисты завершили соревнования с пятью медалями. Нашу страну на турнире представляли 32 спортсмена.

Источник: АЗЕРТАДЖ