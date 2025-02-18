Команда Тайсона ответила на заявление о болезни «Железного Майка»

Команда Майка Тайсона была вынуждена выступить с заявлением из-за комментария скандального блогера-боксера Джейка Пола по поводу «болезни Паркинсона» у легенды бокса.

«Майк счастлив и абсолютно здоров. У него нет болезни Паркинсона или любой другой болезни», – говорится в заявлении команды легендарного боксера.

После того как фрагмент с его словами о Тайсоне завирусился в Интернете, Пол поспешил исправиться.

«У Майка Тайсона не было Паркинсона... Какого черта? (…) Я оговорился», – написал он.

Напомним, что бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом состоялся 15 ноября 2024 года. Единогласным решением судей видеоблогер победил боксера.

Источник: Champion.com.ua