Экологическая инициатива Фонда Red Hearts продолжается: Собрано 100 кг батареек

Фонд Red Hearts продолжает реализацию проектов, способствующих защите окружающей среды. В рамках проекта «Сдавай батарейки — сохраняй природу», организованного совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, фонд успешно провел очередную экологическую акцию.

В ходе кампании эковолонтеры собрали более 100 килограммов использованных батареек и передали их в ООО Тəhlükəli Tullantılar («Опасные отходы»).

Собранные отходы поступили из пунктов приема, расположенных в ЗАО «Азербайджанские авиалинии», в бизнес-центре «Баку Белый город», Бакинском европейском лицее, филиалах сети супермаркетов Araz (Space и «Хатаи»), а также из гипермаркета Bravo в Ахмедлы.

Отметим, что проект реализуется с 2022 года и направлен на сортировку непригодных для использования батареек от других отходов с целью минимизации их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Кроме того, инициатива нацелена на повышение экологической грамотности и акцентирует внимание на важности правильного обращения с отходами. В рамках проекта контейнеры для сбора батареек размещены в государственных учреждениях, компаниях, супермаркетах, образовательных учреждениях, филиалах банков и гостиницах по всему Баку и регионам. Цель проекта — повысить осведомленность общества об экологических проблемах и привлечь внимание к переработке отходов.

Следует отметить, что Фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.

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