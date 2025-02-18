Банковские махинации и фальшивые документы: Раскрыта крупная схема мошенничества

Суд Сабаильского района города Баку избрал меру пресечения в виде ареста в отношении гражданина Азербайджанской Республики Кянана Урфан оглу Шарифова.

Как сообщает 1news.az, К.Шарифов был задержан в рамках уголовного дела, начатого Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана по обращению Государственного агентства жилищного строительства (MİDA).

Он подозревается в том, что совместно с другими лицами изготавливал и использовал поддельные документы от имени Государственного агентства жилищного строительства, направляя их в различные инстанции, включая банки, с целью незаконного присвоения крупных денежных средств граждан.