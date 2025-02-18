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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси посетила Центр Гейдара Алиева - ФОТО

First News Media20:20 - Сегодня
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси посетила Центр Гейдара Алиева - ФОТО

18 февраля председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова посетила Центр Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гостье была предоставлена информация об архитектурном шедевре мирового уровня – Центре Гейдара Алиева. Было отмечено, что деятельность центра направлена на глубокое изучение и исследование богатого наследия общенационального лидера Гейдара Алиева, его философии государственности и идеологии азербайджанства.

В расположенном в центре Музее Гейдара Алиева в виртуальном формате представлены различные аспекты деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости Азербайджана.

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси сначала осмотрела автомобили, находившиеся в официальном пользовании Гейдара Алиева с 1969 по 2003 год.

Гостью также заинтересовали экспонаты, фотографии и мультимедийные материалы, отражающие различные периоды деятельности Гейдара Алиева как во времена советской власти, так и в годы независимости.

Затем Наталья Кочанова ознакомилась с выставкой «Жемчужины Азербайджана», где представлены уникальные экспонаты, связанные с природными богатствами нашей страны, ее многовековой историей и культурным наследием. Здесь экспонируются редкие образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской школы ковроткачества, в оригинальной – звуковой форме представлены старинные музыкальные инструменты. Было отмечено, что посетители выставки также могут увидеть священные книги на различных языках.

После ознакомления с древними музыкальными инструментами гостья осмотрела выставку кукол и экспозицию «Танец узоров», где представлены азербайджанские ковры.

Посещение Центра Гейдара Алиева произвело на председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси приятное впечатление.

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